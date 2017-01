Bekannter Bayreuther Psychiater verabschiedet: Klaus Leipziger geht in Ruhestand

Der langjährige Chef der Forensik am Bayreuther Bezirkskrankenhaus, Klaus Leipziger, ist am Vormittag offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden.

Der Name „Leipziger“ steht auch in Verbindung mit dem aufsehenerregendem Fall „Gustl Mollath“.

Klaus Leipziger war der Psychiater, der 2006 Gustl Mollath begutachtet und ihn als gemeingefährlich eingestuft hat. Aber Leipziger hatte auch noch einen anderen bekannten Patienten: Ulvi Kulac, einen geistig Behinderten, den die Behörden jahrelang für den Mörder von Peggy aus Lichtenberg hielten.

Das Berufsleben des Arztes war geprägt von viel öffentlicher Kritik. Leipziger selbst sprach aber von Kampagnen und wies stets alle Anschuldigungen zurück.