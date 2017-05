Belohnung für Hinweise: Bayreuther Raubmord heute Abend Thema bei Aktenzeichen XY-ungelöst

Der Raubmord an dem Rentner Friedrich Kuhn kurz vor Ostern in Bayreuth ist heute Abend Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“. Der 88-Jährige war nach einem anonymen Hinweis schwer verletzt in seiner Wohnung gefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Im Haus des Mannes hat die Polizei über 50 leere Schmuckkästchen gefunden. Das und weiter Details werden heute Abend in der Sendung veröffentlicht.

Die Polizei erhofft sich aus der Ausstrahlung des Falles im Fernsehen heute Abend Hinweise auf die Täter und hat eine Belohnung über 10.000 Euro ausgesetzt.