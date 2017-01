Beratungen über Präsidialsystem in der Türkei beginnen

New York (dpa) – Der Stab des designierten US-Präsident Donald Trump zieht es Berichten zufolge in Erwägung, die geplante Mauer (…)

Obama verabschiedet sich mit großer Rede von Amerikanern

Chicago (dpa) – Mit einer großen Rede an das amerikanische Volk will US-Präsident Barack Obama am 10. Januar (Ortszeit) in (…)