Bergbau-Porzellan im Knauf-Museum

Iphofen (dpa/lby) – Für eine neue Sonderausstellung hat sich das Knauf-Museum in Iphofen in ein kleines Bergwerk voller Porzellanfiguren verwandelt. Bis Mitte Juni dreht sich in dem unterfränkischen Privatmuseum alles um den Bergbau und das Weiße Gold. «Glück auf!» heißt die Exposition passenderweise, und mit ihr startet das Museum am Sonntag in seine diesjährige Saison.

Kerzenständer und Teedosen finden sich neben den Bergmann-Figuren ebenso wie Haarnadel-Etuis, Schnupftabak-Dosen und das übliche Porzellan-Tässchen. «Das Spannende ist, dass alles mit dem Bergbau zu tun hat.» Die Sammlung eines Ehepaares aus Essen gilt mit seinen 115 Objekten als die wohl weltweit umfangreichste Porzellansammlung aus dem 18. Jahrhundert zum Thema Bergbau.

Das Knauf-Museum zählt jährlich von März bis November rund 25 000 Besucher. Es wird vom Baustoff-Hersteller Knauf finanziert. Knauf baut auch unter Tage Baustoffe ab.