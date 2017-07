Bergmesse auf dem Fellhorn: Treffen der Alphornbläser

Oberstdorf (dpa/lby) – Rund 50 Alphornbläser haben am Sonntag auf dem Allgäuer Fellhorn bei Oberstdorf ihr Können gezeigt. Anlass war die «Berglar-Kirbe», ein traditioneller Freiluft-Gottesdienst zu Ehren des Heiligen Jakobus, dem Patron der Alphirten. Bei bedecktem Himmel nahmen rund 3000 Menschen an der feierlichen Messe teil. Anschließend waren die Bläsergruppen auf verschiedenen Plätzen des 2038 Meter hohen Berges zu hören. Am Nachmittag sollte es ein gemeinsames Abschlusskonzert mit der Gesangsgruppe «Wertacher Singföhla» geben. Mit der «Berglar-Kirbe» wird alljährlich die Halbzeit des Bergsommers begangen.