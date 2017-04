Bern erwartet die ersten Bilder aus der Gurlitt-Sammlung im Juni

Bern (dpa/lby) – Die ersten Bilder der millionenschweren Sammlung des umstrittenen Kunstsammlers Cornelius Gurlitt werden im Juni im schweizerischen Bern erwartet. Es gebe keinerlei Behördenprobleme, sagte die Sprecherin des Kunstmuseums Bern, Maria-Teresa Cano, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr seien praktische Gründe ausschlaggebend: «Wir müssen erstmal Platz schaffen.»

Gurlitt, Sohn des Kunsthändlers von Adolf Hitler, hatte die bis 2013 völlig unbekannte Sammlung vor seinem Tod 2014 dem Berner Kunstmuseum vermacht. Eine Cousine focht das Testament aber an. Das Oberlandesgericht München schmetterte ihre Klage im Dezember letzten Jahres jedoch ab. Die rund 1500 Werke sind derzeit in einem Lager bei München. Im November sollen viele davon in einer mit Spannung erwarteten Doppelausstellung in Bonn und Bern erstmals zu sehen sein.