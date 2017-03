In Münchberg gibt es am Sonntag einen besonderen Konzertgenuss. Der preisgekrönte Münchberger Bach-Chor bringt die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach zur Aufführung. Dazu hat der Chor unter Leitung von Dekanatskantor Jürgen Kerz die Nürnberger Symphoniker und namhafte Solisten und Solistinnen engagiert. Das Werk über die Gefangennahme und Kreuzigung Jesu ist am Sonntag, 2. April um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche von Münchberg zu hören