Best of Lerchenberg: heute beginnt der Vorverkauf für die Abschiedsshow des Luisenburg-Intendanten

Best of Lerchenberg – unter diesem Motto verabschiedet sich die Luisenburg in Wunsiedel heuer von ihrem langjährigen Intendanten Michael Lerchenberg. Die besten Stücke und Programm-Elemente aus 14 Spielzeiten sollen in der Show gezeigt werden, die am 23. Juli stattfindet.

die Musicalerfolge werden angespielt, Anatevka, Cats, Rocky Horrer Show oder auch Cabaret. Auf der Bühne der Luisenburg wird man die Topsolisten der letzten Jahre wiedersehen und – wie es heißt – einige Überraschungsgäste. Begleitet von der kultigen Blues Brother Band und brandgeschützt von der Altneihauser Feuerwehrkapell’n.

Weil die Luisenburg eine große Nachfrage erwartet, sind Vorbestellungen und schriftliche Reservierungen nicht möglich. Karten gibt es telefonisch bei der Tourist-Info Wunsiedel, direkt am Schalter oder online hier : www.luisenburg-aktuell.de ab Montag (3. April) 8 Uhr.