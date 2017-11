«Bestandsaufnahme Gurlitt»: Schau thematisiert NS-Kunstraub

Bonn (dpa) – Mit der erstmaligen Präsentation des spektakulären Gurlitt-Fundes in Bonn und Bern wird ein Schlaglicht auf den organisierten Kunstraub der Nationalsozialisten geworfen. In der Bonner Bundeskunsthalle wurde am Donnerstag der zweite Teil der Doppelausstellung «Bestandsaufnahme Gurlitt» präsentiert. Rund 250 Werke aus dem 2012 gefundenen Bestand von Hildebrand Gurlitt, der einer der Kunsthändler Hitlers war, werden von Freitag bis 11. März gezeigt und Opferbiografien gegenübergestellt.

Am Mittwoch waren bereits in Bern rund 150 Werke der von den Nazis als «entartet» verfemten Kunst aus dem Gurlitt-Bestand präsentiert worden. Hildebrand Gurlitt hatte die Aufgabe, die in Museen beschlagnahmten Werke der Avantgarde gegen Devisen zu verkaufen

Die Sammlung von rund 1500 Kunstwerken war unter rechtlich umstrittenen Umständen bei Hildebrand Gurlitts Sohn Cornelius in München und Salzburg beschlagnahmt worden. Cornelius Gurlitt starb 2014 und bestimmte das Berner Kunstmuseum zum Erben aller von seinem Vater zusammengetragenen Kunstwerke.

Die Bonner Ausstellung trägt den Untertitel «Der NS-Kunstraub und die Folgen» und zeigt Werke etwa von Cranach, Dürer, Monet, Manet und Degas. Anhand von Biografien verfolgter jüdischer Sammler sowie Briefen und Geschäftsbüchern wird Gurlitts zwiespältige Rolle als NS-Kunsthändler aufgearbeitet. Sechs Werke wurden bisher eindeutig als Raubkunst identifiziert.