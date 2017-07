Erfolgreich waren drei Kulmbacher Athlethen am Wochenende bei den offenen Leichtathletik-Meisterschaften in München. Paula Benker, Felix Engelhardt und Vincent Rauh haben beim 400 Meter Sprint, beziehungsweise im 100-Meter-Sprint jeweils persönliche Bestleistungen abgeliefert. Das ist für die drei Kulmbacher Sportler umso erfreulicher, weil sie damit locker für die Bayerischen Meisterschaften qualifiziert sind, die nächste Woche in Augsburg stattfinden.