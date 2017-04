Besuch aus der Heimat: Bayern gratuliert Papst Benedikt

Rom (dpa/lby) – Der emeritierte Papst Benedikt XVI. feiert 90. Geburtstag – und Politprominenz sowie Gebirgsschützen kommen aus seiner bayerischen Heimat zum Gratulieren nach Rom. Den eigentlichen Geburtstag feierte Joseph Ratzinger schon am Ostersonntag in kleinem Kreis zusammen mit seinem drei Jahre älteren Bruder Georg, Privatsekretär Georg Gänswein und seinen Haushälterinnen.

Heute fliegt Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) mit Ehefrau Karin nach Rom, um Benedikt persönlich zu gratulieren. Er bringt Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Kultusminister Ludwig Spaenle und Staatskanzleichef Marcel Huber (alle CSU) mit. Nach den Politikern marschiert eine Delegation der Gebirgsschützen auf. Am Dienstag besucht Kardinal Reinhard Marx den 90-Jährigen. Er gratuliert im Namen der deutschen Bischöfe, deren Vorsitzender er ist.

Ratzinger wurde im oberbayerischen Marktl geboren und ging in Traunstein zur Schule. In Freising und München absolvierte er sein Theologiestudium. Nach Stationen als Professor unter anderem an der Universität Regensburg wurde er Münchner Erzbischof, ehe ihn Papst Johannes Paul II. zum Präfekten der römischen Glaubenskongregation berief und er 2005 selbst Papst wurde. Seit seinem Rücktritt vor vier Jahren lebt er zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan.