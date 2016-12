Besuch bei MC Donalds und Co.: Gewerkschaft NGG fordert mehr Geld für die Beschäftigten

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten legt sich mit den Fastfood-Riesen an – auch in Oberfranken. Aktuell laufen Tarifverhandlungen in der so genannten Systemgastronomie. Hans Georg Prehmus von der NGG in Oberfranken fordert von MC Donalds, Burger King und Co. faire Bezahlung und Arbeitsbedingungen.

( v.l.:Gewerkschaftssekretärin Laura Schimmel, Hans-Georg Prehmus, Michael Grundl und Peter Geißler.)

Sechs Prozent mehr Lohn will die NGG für die Beschäftigten der Fastfoodketten erreichen. Der Einstiegslohn liegt aktuell bei 8 Euro 84, später gibt’s 5 bis 8 Cent mehr und das bei stundenlanger Arbeit im Stehen, bei Tag und Nacht, bei Hitze und Kälte. Prehmus und auch NGG-Mitglied Peter Geißler, Betriebsrats-Vorsitzender bei Raps in Kulmbach, wollen in die Filialen in Kulmbach, Himmelkron und Bayreuth gehen, die Mitarbeiter und die Gäste informieren und um Solidarität bitten – und das, bis die Arbeitgeberseite ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegt, heißt es in einer Pressemitteilung.