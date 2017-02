Besucherstatistik: Museen auf der Plassenburg nicht wirklich beliebt

Burgen, Schlösser und Residenzen – Bayern ist voll davon und die Touristen sind so heiß drauf wie noch nie. Die Museen auf der Kulmbacher Plassenburg können bei diesem Trend nicht mithalten. Zwar haben das Hohenzollern- und das Armeemuseum letztes Jahr 1.500 Menschen mehr besucht als im Jahr davor, die beiden anderen – das Landschaftsmuseum Obermain und das Zinnfigurenmuseum verzeichnen laut Schlösserverwaltung allerdings einen Besucherrückgang, nur 12.000 waren es letztes Jahr. Zum Vergleich: vor zehn Jahren haben sich fast dreimal so viele Leute die beiden Museen angeschaut.

Dass das Parken auf der Plassenburg jetzt im Winter erlaubt ist, wirkt sich also nur teilweise auf die Besucherzahlen der Museen aus.

Allerdings gibt es diverse Initiativen, um die Plassenburg attraktiver zu machen. Beispielsweise der Verein „Freunde der Plassenburg“ ruft aktuell dazu auf, Vorschläge einzureichen, die dann nach Möglichkeit umgesetzt werden sollen.