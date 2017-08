Auf der A9 zwischen dem Bindlacher Berg und Bayreuth-Nord ist am Nachmittag ein Betonmischer umgekippt. Der Grund sei noch nicht bekannt, so die Polizei auf Radio Plassenburg-Nachfrage. Der Fahrer wurde leicht verletzt, heißt es. Es kommt zu Behinderungen; der Verkehr staut sich auf mehrere Kilometer in Fahrtrichtung Süden. Laut der Polizei hat es schon mehrere Auffahrunfälle gegeben. Die Bergungsarbeiten werden wohl bis in die Abenstunden dauern.