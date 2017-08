Betrüger am Telefon: Stadtwerke Bayreuth warnen vor neuer Masche

Das kommt leider immer wieder vor: Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter irgendeines Unternehmens aus und wollen den Gesprächspartner übers Ohr hauen. In Bayreuth hat jetzt ein vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke versucht, an Kundennummer und Kontodaten einer 50-jährigen Türkin heranzukommen. Der Anrufer soll akzentfrei türkisch gesprochen haben. Im Display der Frau stand eine Telefonnummer mit der Kölner Vorwahl 0221. Die Kripo Bayreuth geht davon aus, dass der Anrufer mit der Masche einen Energieanbieterwechsel anstoßen wollte, für die Provisionen fließen.

© Arno Burgi