Betrüger am Werk: Bayernwerk warnt vor gefältschten Rechnungen

Die Bayernwerk AG warnt erneut ihre Kunden vor Betrügern, die gefälschte Rechnungen für vermeintliche Wartungsarbeiten an Stromzählern verschicken.

Mittlerweile taucht nämlich eine zweite fiktive Firma in den betrügerischen Zahlungsaufforderungen auf – namens „SHARP energie BVBA“ und „Ararat Technic Company GmbH“. Die Rechnungen sind für angebliche Wartungsarbeiten an Stromzählern ausgestellt worden und enthalten zugleich einen Überweisungsträger, mit dem die betroffenen Kunden aufgefordert werden, einen Betrag auf ein Konto zu überweisen. Tun Sie das nicht! Die Polizei ist bereits über den Betrugsversuch informiert.

Das Bayernwerk bittet Kunden, die ein solches Schreiben erhalten, nach Möglichkeit umgehend die Service-Hotline unter 0871/96560120 zu informieren und keinesfalls die Rechnung zu begleichen. Wenn Arbeiten am Zähler auszuführen sind, informiert das Bayernwerk seine Kunden stets im Voraus. Auch die Rechnung dazu wird grundsätzlich vom Bayernwerk selbst ausgestellt.