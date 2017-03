Betrüger am Werk: Supermarktangestellte in Pegnitz gibt Bezahlcodes her

Betrüger haben am Wochenende eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in Pegnitz im Landkreis Bayreuth übers Ohr gehauen und damit einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Konkret hat ein Unbekannter in der Filiale angerufen und sich als vermeintliche Zentrale der Supermarktkette ausgegeben. Die Frau wurde aufgefordert, mehrere Gutscheinkarten eines Multimedia-Unternehmens in die Kasse einzuscannen. Anschließend übermittelte die Angestellte die Aktivierungscodes.

Die oberfränkische Polizei warnt: die Betrüger treten immer professioneller auf und wirken seriös. Der Rat: immer skeptisch sein und notfalls die Polizei kontaktieren.