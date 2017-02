Betrunkene Männer verletzten Passanten und Polizistin

Würzburg (dpa/lby) – Drei betrunkene Männer haben in Würzburg eine Polizistin und mehrere Passanten verletzt. Während einer der Täter einen 61-Jährigen mit einem Messer bedrohte, schlug ein Komplize dem Opfer von hinten gegen den Kopf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Beamten am Sonntagabend eintrafen und das Messer an sich nahmen, versuchte ein Täter zu flüchten. Doch eine Polizistin verfolgte den Mann und stellte ihn kurz darauf. Während sie ihn fesselte, trat ihr ein dritter Mann in den Oberkörper. Daraufhin schritten mehrere Passanten ein und hielten diesen zurück.

Der Polizei gelang es, die drei erheblich alkoholisierten Beschuldigten in Gewahrsam zu nehmen. Zwischenzeitlich meldeten sich zwei weitere Geschädigte, die ebenfalls von dem Messer-Besitzer geschlagen worden seien. Das Trio erwartet mehrere Anzeigen.