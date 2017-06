Betrunkener 16-Jähriger nach Polizeizugriff ausgerastet

Nürnberg (dpa/lby) – Ein ausgerasteter 16-Jähriger hat am späten Mittwochabend die Bundespolizei auf dem Nürnberger Hauptbahnhof in Atem gehalten. Beim Versuch, ihn in Gewahrsam zu nehmen, seien zwei Beamte verletzt worden. Einer von ihnen sei vorerst dienstunfähig, teilte die Bundespolizei am Donnerstag in Nürnberg mit.

Der stark betrunkene 16-Jährige, der vorher wegen Pöbeleien aufgefallen war und versucht hatte, auf einen anfahrenden Zug aufzuspringen, schlug und trat auf dem Weg zur Dienststelle plötzlich wild um sich. Auch mit Kopfstößen versuchte er, die Beamten zu verletzen. In dem Gerangel stürzten die Bundespolizisten zu Boden, ein 55 Jahre alter Beamter wurde dabei an der Hüfte verletzt.

Auch im Polizeirevier randalierte der offensichtlich desorientierte Jugendliche weiter, bedrohte die Beamten massiv und bespuckte sie. Als sich auch der Vater des Jugendlichen weigerte, seinen aggressiven Sohn abzuholen, veranlasste ein hinzugezogener Arzt die Überweisung des 16-Jährigen in eine psychiatrische Fachklinik.