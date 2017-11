BEV fordert gleiches Gehalt für Lehrer aller Schularten

München (dpa/lby) – Der Bayerische Elternverband (BEV) hat die gleiche Bezahlung für Lehrer sämtlicher Schulformen gefordert. Die schlechtere Besoldung für Lehrer an Grund- und Mittelschulen im Vergleich zu der an Realschulen und Gymnasien sei einer der Gründe für den dortigen Lehrermangel, teilte der Verband am Dienstag mit. Die Angleichung der Gehälter sei in anderen Bundesländern bereits auf dem Vormarsch. Im Freistaat sei wohl noch viel Überzeugungsarbeit nötig. «Der Lehrerberuf für diese Schularten muss deutlich attraktiver werden», sagt der BEV-Vorsitzender, Martin Löwe.

Das Kultusministerium betone zwar stets, die Bildung habe einen umso höheren Stellenwert, je jünger die Kinder seien. Gemessen daran sei das geringere Gehalt von Lehrkräften an Grundschulen in keiner Weise nachvollziehbar, sagte Löwe.