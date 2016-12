Im Jahr 2035 werden in Oberfranken weniger Menschen leben als jetzt. Diese Prognose stellt das Statistische Landesamt. Gut fünf Prozent weniger Einwohner sollen es demnach auf den gesamten Regierungsbezirk sein. Die Unterschiede in den Regionen sind aber groß. Während die Bevölkerungszahl im westlichen Oberfranken stabil bleibt, ist das Minus im östlichen Oberfranken umso deutlicher. Die größten Rückgänge erwarten die Statistiker in den Landkreisen Kronach, Hof und Wunsiedel.