Kronach (dpa/lby) – Nach einem Überfall in Kronach ist der bewaffnete Räuber am Sonntag weiter auf der Flucht gewesen. Er hatte am Vorabend einen Baumarkt überfallen, die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld im unteren vierstelligen Bereich erbeutete. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Räuber anschließend zu Fuß. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos.