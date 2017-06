Bewaffneter Raubüberfall: Kronacher TOOM-Baumarkt wird Samstagabend überfallen

Raubüberfall auf einen Kronacher Baumarkt am Wochenende: Samstagabend betrat der Täter mit einem Einkaufswagen zunächst den TOOM- Baumarkt, anschließend bedrohte er die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Sie gab ihm Geld im unteren vierstelligen Bereich, heißt es von der Kronacher Polizei. Die Beute verstaute der Unbekannte in einer Stofftasche und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Stadtteil Kreuzberg. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm groß, schlank, dunkle Haare, weiße Sonnenbrille, Baseballmütze, 30-40 Jahre, blaue Latzhose, Sweat-Jacke, sprach Hochdeutsch. Vorsicht, der Täter ist bewaffnet! Hinweise nimmt die Kripo in Coburg entgegen.