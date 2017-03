Bewegte Kneipennacht: verbotener Pfefferspray-Einsatz in Kulmbach

Samstag Abend musste die Kulmbacher Polizei zweimal zu einem Lokal in der Oberen Stadt ausrücken. Gegen 1 Uhr stürmten mehrere Besucher ins Freie. Ein 19-jähriger Kulmbacher hatte Tierabwehrspray im Lokal versprüht. Da das Spray ähnlich wie Pfefferspray Hustenreiz und Atembeschwerden auslöst, rannten die Gäste auf die Straße. Bisher haben sich drei Leichtverletzte bei den Einsatzkräften gemeldet. Der alkoholisierte Täter gab an, aus Versehen beim Einstecken gegen die Abzugseinrichtung gekommen zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und Ermittlungen wegen gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

