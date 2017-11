Bewerben für Jugend musiziert 2018: nächste Woche endet die Anmeldefrist

„Jugend musiziert“ – der renommierte Wettbewerb findet nächstes Jahr am 27. Und 28. Januar in Bayreuth statt. Wer da noch mitmachen will, sollte sich beeilen. Nur noch bis zum 15. November können sich Kinder und Jugendliche aus dem Raum Bayreuth und Kulmbach bewerben. Entweder für die Solo-Kategorie mit Blas- oder Zupfinstrument, Bass, Musical oder Orgel. Oder als Ensemble, hier kann man sich ebenfalls für unterschiedliche Kategorien bewerben.

Wer teilnehmen will, muss ein Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen vorbereiten. Das Formular gibt es unter jugend-musiziert.org. Dort stehen auch nochmal alle Bedingungen im Detail.

Der Musikwettbewerb wird seit 55 Jahren durchgeführt. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben bisher mitgemacht.