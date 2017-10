Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen muss ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Kronach für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Vor dem Schöffengericht in Coburg hat der 31-Jährige laut in Franken.de gestanden, zu zwei erst 13-jährigen Mädchen sexuelle Beziehungen eingegangen zu sein. In über 30 Fällen habe es Geschlechtsverkehr gegeben. Ans Tageslicht gekommen war der Fall durch das Jugendamt. Eines der Mädchen ist schwanger geworden und hat Anfang des Jahres ein Kind geboren.