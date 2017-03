Für den Erhalt des Bezirksklinikums in Kutzenberg, bzw. dessen Abteilungen, kämpfen Beschäftigte, Patienten und Bürger an verschiedenen Stellen. Am Freitag waren 11.000 Unterschriften an Gesundheitsministerin Huml übergeben worden.

Für heute hat die Gewerkschaft für das Gesundheitswesen in Bayern eine Kundgebung zum Erhalt der somatischen Klinik in Kutzenberg angemeldet.

Die Kundgebung findet von 9 Uhr bis 10.30 Uhr auf dem Gelände des Bezirks Oberfranken in Bayreuth statt.