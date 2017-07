Bezirksklinikum Kutzberg: Landtags beschäftigt sich mit zwei Petitionen

Was wird aus dem Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg? Zurzeit beschäftigt sich der Bayerische Landtag mit zwei Petitionen zu dem Thema. Beide wollen verhindern, dass drei Abteilungen der Klinik vom Landkreis Lichtenfels in den Raum Bamberg verlagert werden. Der Kronacher CSU Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner, der auch im Gesundheitsausschuss des Landtages ist, steht hinter den Protesten. Er meint, die Verlagerung wäre gar nicht rechtens. Eine solche könnte nämlich nur innerhalb eines Trägers stattfinden. Hier würde es sich um eine Schließung handeln, da die Betten woanders wieder aufgebaut werden würden, so Baumgärtner. Er fordert, dass alle Maßnahmen für die Verlagerung gestoppt werden und alles neu verhandelt wird. Am 24. August soll es die nächsten Gespräche zu dem Thema geben.