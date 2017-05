Bezirksklinikum Obermain: Noch keine Entscheidung gefallen

Noch keine Entscheidung in Sachen Bezirksklinikum Obermain. Gestern hatte der Krankenhausplanungsausschuss in München getagt. Dieser soll über die Verlagerung zweier Teilbereiche des Bezirksklinikums in Kutzenberg entscheiden.

Fest steht: Die möglichen neuen Standorte in Bamberg und Scheßlitz sind in der Lage die Aufgaben der Kutzenberger Thoraxchirurgie und der Orthopädie bei sich zu erbringen. Auch der Klinikverbund Regiomed, der sich zuletzt selbst ins Spiel gebracht hatte, könnte Teile des Bezirksklinikums übernehmen.

Als nächstes soll eine Gesprächsrunde mit allen Beteiligten stattfinden. Details soll es heute noch geben.