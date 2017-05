Bezirksklinikum Obermain: Thema heute im Gesundheitsministerium

Die Struktur der Kliniken in Bayern – die liegt unter anderem in den Händen des Krankenhausplanungsauschusses im Gesundheitsministerium in München. Und der befasst sich heute mit dem Fall Bezirksklinikum Obermain. Das will die Landtagsabgeordente Susann Biedefeld erfahren haben. Was in München genau besprochen wird, ist nicht bekannt. Doch auch wenn die Verlagerung von zwei Teilkliniken des Hauses eigentlich schon beschlossene Sache ist, hofft Biedefeld auf ein Umdenken, in dem auch der Ausschuss eine Rolle spielen könnte. Bekanntlich soll das Klinikum in Kutzenberg neu strukturiert werden, was auch eine Reihe von Arbeitsplätzen betrifft.