Bezirksparteitag der ÖDP Oberfranken: Neuwahlen stehen auf dem Programm

Die oberfränkische ÖDP wählt heute bei ihrem Bezirksparteitag in Burgkunstadt einen neuen Vorstand. Vorsitzender Thomas Müller will wieder antreten. Er wird die Lage der Ökologisch Demokratischen Partei in Oberfranken skizzieren, aber auch von den Vorbereitungen zur Bundestagswahl berichten, heißt es vorab von der Partei.

ÖDP-Politiker aus Oberfranken sind auch auf Bundes- und Landesebene in der Partei aktiv. Christoph Raabs aus Neustadt bei Coburg ist Bundesschatzmeister und Thomas Büchner aus Neustadt bei Coburg ist Beisitzer im Bayerischen Landesvorstand.