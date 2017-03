Ein ungewöhnlicher Gefangener ist gestern in Lichtenfels befreit worden. Am Pumpwerk der Stadt am Bürgermeister -Dr.-Hauptmann-Ring war ein Bieber eingesperrt. Gestern Nachmittag ist der Notruf bei der Polizei eingegangen. Die hat einen Verantwortlicher der Stadt Lichtenfels und einen Tierarzt und sogar die Feuerwehr zur Befreiung des Biebers hinzugezogen. Der Nager wurde unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit und an geeigneter Stelle – wie es heißt – wieder in die Freiheit entlassen.