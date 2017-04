Bierprinzessinen in Kulmbach: Schulung im Brauereimuseum

Hoheitlichen Besuch kriegt Kulmbach am Donnerstagabend. Die sieben Finalistinnen für die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin kommen ins Brauereimuseum. Sie werden dort am Donnerstag und Freitag rund um unser Kulturgut Bier geschult. Dabei geht es um das Bierbrauen an sich, aber zum Beispiel auch um Biersensorik und sogenanntes Foodpairing, also um die Kombination von bestimmten Aromen.

Unter den Bierprinzessinen ist auch eine junge Frau aus dem Landkreis Kulmbach. Melanie Fraas aus Neuenmarkt hat sich als eine von den sieben ins Finale durchgekämpft. Das ist am 18. Mai in München. Da wird die Bayerische Bierkönigin für das nächste Jahr gekrönt. Sie darf das bayerische Bier auf verschiedenen Anlässen innerhalb Bayerns und Deutschlands – aber auch international – repräsentieren. Die Dientreisen der Bierkönigin führen unter anderem nach Paris aber auch nach Singapur oder in den Libanon.