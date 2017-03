Bierwoche verlegt: Kulmbacher Bierfest findet auf dem Brauereigelände in der Lichtenfelser Straße statt

Die Kulmbacher Bierwoche wird in diesem Jahr NICHT auf dem Zentralparkplatz in Kulmbach stattfinden. Das weltberühmte Kulmbacher Bierfest wird auf das Gelände der Kulmbacher Brauerei an der Lichtenfelser Straße verlegt – da, wo auch immer die Motorradsternfahrt stattfindet. Brauereivorstand Markus Stodden und der Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm haben die Gründe bekannt gegeben.

Einmalig werde die Bierwoche heuer verlegt, hieß es heute auf einer Pressekonferenz in Kulmbach. Wichtigster Grund ist das Sicherheitskonzept der Stadt und der Polizei, das man auf dem Zentralparkplatz mit dem Provisorium heuer nicht hätte umsetzen können.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Gründe: Schwierigkeiten mit dem Platz und der Versorgung etwa mit dem Biernachschub oder den Toiletten.

Oberbürgermeister Schramm nannte die Verlegung eine einschneidende Entscheidung, Brauereivorstand Stodden erklärte, man wolle auf Nummer sicher gehen, dass das Bierfest reibungslos über die Bühne gehen könne.