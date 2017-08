Biker müssen draußen bleiben: Der Würgauer Berg wird für Motorradfahrer gesperrt

Der Würgauer Berg ist bei Motorradfahrern besonders an Wochenenden und Feiertagen beliebt, doch gleichzeitig passieren dort immer wieder schlimme Unfälle. Damit soll jetzt bald Schluss sein.

Der Unfallschwerpunkt beschäftigt seit Jahren die staatlichen Stellen, jetzt zieht Landrat Johann Kalb die letzte Konsequenz: Der Würgauer Berg ist für Biker an Wochenenden und an Feiertagen dicht. Verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Tempolimit, hätten nicht den erhofften Erfolg gebracht, weitere schlimme Unfälle zu verhindern. Deshalb stellt das staatliche Bauamt Bamberg in den kommenden Wochen Schilder für die Sperrung auf.

Die Hoffnung des Landratsamtes: Keine schweren Motorradunfälle mehr am Würgauer Berg. Eine Umleitung für Biker gibt es über Kübelstein, Ludwag Und Zeckendorf. Das Pilotprojekt der Sperrung läuft bis Ende 2018.