Bildungsoffensive: Kulmbacher Schulen sollen schnelle Computer kriegen

Langsame Computer, an denen Lernen und Referate erstellen nur mit langer Wartezeit möglich ist – das soll es an den Kulmbacher Schulen bald nicht mehr geben. Die Grünen im Kulmbacher Kreistag wollen, dass alle Schulen mit schnellen Computern ausgestattet werden.

Sie fordern, dass der Kulmbacher Kreistag eine Bedarfsermittlung beschließt. Das heißt, alle Schulen im Landkreis sollen untersucht werden, wo es an EDV-Bedarf fehlt.

Der Hintergrund: Die Bundesregierung hat beschlossen, dass in Deutschland alle Schulen Geld für Computer bekommen. In diesem Jahr sollen die Gelder fließen; deswegen muss so schnell wie möglich ermittelt werden, wie viele Computer an den Schulen hier gebraucht werden.