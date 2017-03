Bislang wärmster Tag des Jahres in Bayern erwartet

München (dpa/lby) – Auf den ersten echten Sommertag des Jahres dürfen sich die Menschen in Bayern freuen – und das Ende März. Höchstwerte von bis zu 25 Grad und Sonne satt werden am Freitag im Freistaat erwartet, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in München. «Das ist schon sehr, sehr warm für die Jahreszeit», sagte der Wetter-Experte. Bei Werten ab 25,0 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag.

Vor dem ungewöhnlich frühen Sommer-Intermezzo war in der Nacht zum Freitag aber noch einmal Frieren angesagt: Verbreitet sackten die Temperaturen in den Keller. Am kältesten war es nach Angaben des Meteorologen in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu), dort wurde sogar ein Grad unter dem Gefrierpunkt gemessen.