Blick für geklaute Teile: Selber Spezialfahnder finden gestohlenen Motorradmotor wieder

Die Spezialfahnder der Polizei in Selb stellen regelmäßig Drogen sicher und erwischen Schmuggler. Immer mehr geht es aber auch um Fahrzeuge mit gestohlenen Teilen. So haben die Selber Fahnder am Wochenende den Motor eines BMW-Motorrades wiederentdeckt, der letztes Jahr im September in Hamburg gestohlen worden war. Die Maschine, die die Beamten kontrolliert hatten, hatte eine ausländische Zulassung. Der Fahrer, der in eine Routinekontrolle geraten war, musste sehen, wie er weiter kam. Die Maschine wurde sichergestellt und er bekommt eine Anzeige wegen Hehlerei.