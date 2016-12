Blitzeis in der Region: Hochbetrieb in der Notaufnahme am Klinikum hält an

Das Blitzeis im Kulmbacher Land hat in der Nacht auch die Beschäftigten in der Notaufnahme des Klinikums in Atem gehalten. Und der Zustrom hält noch immer an, heißt es auf Nachfrage von Radio Plassenburg.

Viele Personen seien auf den Glatteis ausgerutscht auch ein paar Unfälle habe es gegeben. Die Verletzungen reichen von Wunden über Prellungen bis hin zu Knochenbrüchen.

Die Lage in der Region hat sich im Laufe des Vormittags langsam normalisiert. Die Strassen sind geräumt. Auf Nebenstrecken, Gehwegen und Parkplätzen ist aber weiterhin Vorsicht geboten.