BLSV-Sportcamp in Bischofsgrün: Siegerentwürfe stehen fest

Ein kompaktes, freistehendes Gebäude, in dem alle Trainingsmöglichkeiten und Schlafplätze untergebracht sind – oder aber mehrere fächerartig angeordnete Gebäude: So sehen die Entwürfe aus dem Archtitektenwettbewerb zum geplanten BLSV-Sportcamp in Bischofsgrün aus. Am Abend hat die Gemeinde drei Siegerentwürfe präsentiert. Bürgermeister Stephan Unglaub:

Bis nach Ostern kann sie sich jeder in der Touristinfo ansehen und sich eine Meinung dazu bilden. Bis zum Frühsommer soll sich entscheiden, welcher Entwurf auch tatsächlich gebaut wird. Rund 20 Millionen Euro fließen damit nach Bischofsgrün.