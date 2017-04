Blümchen gegen Firma?: BN will in Bayreuth die Schachblume besonders schützen

Ein Blümchen gegen neue Firmenhallen. Dieser ungleiche Wettbewerb läuft in Aichig bei Bayreuth. Das Blümchen heißt Schachblume und soll – so will es der Bund Naturschutz – besonders geschützt werden, weil es sehr selten ist. Die Firmenhallen sollen bei Aichig entstehen. Allerdings könnte der Bau die benachbarte Wiese mit den Blumen austrocknen.

Der Bund Naturschutz möchte die seltene und stark gefährdete Schachblume im Raum Bayreuth schützen. In einem Antrag an den Stadtrat von Bayreuth will er den besonderen Schutz der Blume festgelegt haben.