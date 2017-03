Blutiger Streit: Messerattacke in Stadtsteinach hat ein gerichtliches Nachspiel

Ein Nachspiel vor Gericht hat der Streit unter rumänischen Bauarbeitern, die letztes Jahr am Kulmbacher Klinikum gearbeitet haben. In ihrer Unterkunft bei Stadtsteinach waren im vergangene November zwei der 14 Arbeiter in Streit geraten und einer von ihnen hatte dem anderen mit einem Messer zwei Schnitte im Gesicht versetzt.

Vor dem Schwurgericht in Bayreuth geht’s jetzt um die Frage, ob der Angeklagte wegen versuchten Totschlags oder „nur“ wegen Körperverletzung verurteilt wird. Über seinen Anwalt hat der 27-Jährige zum Prozessauftakt erklären lassen, mit der betrunkenen Messerattacke habe er seinen Kontrahenten nicht töten wollen.