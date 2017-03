Blutiges Partyende: Zwei Männer wegen versuchter Tötung in Haft

Eine Party in Schwarzenbach am Wald hat am Wochenende ein blutiges Ende gefunden. Jetzt sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Nachdem reichlich Alkohol geflossen war, fing einer der beiden Männer Streit mit einem 18-Jährigen an. Daraufhin schmiss die Gastgeberin ihn und seinen Begleiter aus der Wohnung. Als die anderen Gäste nach Hause wollten, waren die beiden aber immer noch vor dem Haus – auf dem Marktplatz griffen sie zwei der Partygäste an, schlugen und traten sie. Beide Opfer wurden verletzt, aber auch einer der Angreifer zog sich schwere Verletzungen zu. Staatsanwaltschaft und Kripo Hof ermitteln jetzt sogar wegen versuchter Tötung.