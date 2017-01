Blutspenden: Gesundheitsministerin appelliert, wir müssen Engpass verhindern

Radio Plassenburg hat gestern zusammen mit dem BRK zum Blutspenden aufgerufen. Heute gibt’s auch den öffentlichen Appell der Bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml. Die Spenderzahl sei heuer wegen der frühen Grippewelle niedriger, zur Zeit kommen bis zu 15 Prozent weniger Spender zu den Terminen. Zwar sei man von einem Versorgungsengpass noch weit entfernt, man wolle aber frühzeitig gegensteuern.

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Als Erstspender sollte man nicht älter als 64 Jahre sein. Mitgebracht werden sollten Blutspende-Ausweise, bei Erstspendern amtliche Lichtbildausweise.

Der nächste Blutspendetermin in Kulmbach ist der 20. Februar im B RK-Haus in der Flessastraße, in Kronach morgen ab 16 Uhr im TSV-Sportheim in Küps und im Lichtenfelser Land am Dienstag nächster Woche in Untersiemau in der Grund- und Mittelschule ab16 Uhr 15.