BMW baut Werk in China aus

München/Shenyang (dpa) – BMW hat mit seinem chinesischen Partner Brilliance die gemeinsame Fabrik Dadong in Shenyang erweitert. Am Freitag lief dort die erste Langversion des 5er BMW vom Band. Mit den beiden Produktionsstandorten Dadong und Tiexi kann BMW in Shenyang jetzt 450 000 Autos für den chinesischen Markt bauen – das ist die gleiche Kapazität wie die größte BMW-Fabrik in Spartanburg in den USA.

Zum Standort Shenyang gehört auch ein Motorenwerk – das einzige von BMW außerhalb Europas. Mit der Erweiterung kann BMW In Shenyang künftig sechs Modelle für den chinesischen Markt bauen: den 1er, 2er, 3er und 3er Langversion, X3 und 5er Langversion. China ist der größter Absatzmarkt für BMW. Seit Januar hat das Unternehmen dort 192 000 Autos verkauft.