BMW-Chef Krüger peilt weiteren Absatz- und Gewinnzuwachs an

München (dpa) – Nach dem siebten Umsatz- und Gewinnanstieg in Folge will BMW auch im laufenden Jahr zumindest leicht zulegen. «Wir streben 2017 erneut Bestwerte bei Absatz, Umsatz und Ergebnis an», sagte Vorstandschef Harald Krüger am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in München. Für einen erfolgreichen Auftakt habe im Februar der neue 5er gesorgt – nach Stückzahl und Rendite mit das wichtigste BMW-Modell.

BMW hat im vergangenen Jahr 2,25 Millionen Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce verkauft, wurde im direkten Markenvergleich nach elf Jahren an der Spitze aber von Mercedes überholt. Der Gewinn stieg um 8 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Krüger kündigte bis Ende nächsten Jahres über 40 neue und überarbeitete Modelle an – darunter den neuen Luxus-SUV X7. Im besonders rentablen oberen Luxussegment wolle der BMW-Konzern seinen Verkaufszahlen in den nächsten Jahren deutlich steigern, sagte Krüger.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Elektroautos. Neben dem batteriegetriebenen i3 will BMW ab Sommer acht Plug-in-Hybride anbieten und im laufenden Jahr 100 000 Autos mit E-Motor verkaufen. Ab 2019 werde BMW alle Baureihen auch als reine E-Autos anbieten, sagte Krüger.