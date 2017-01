BMW feiert Jubiläum der Werke Dingolfing und Landshut

Dingolfing (dpa/lby) – Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und BMW-Chef Harald Krüger wollen heute in Dingolfing das runde Jubiläum des größten europäischen BMW-Werks feiern. Unter dem Motto «50 Jahre BMW in Niederbayern» erinnert der Autobauer an die Übernahme der Goggomobil-Fabriken von Hans Glas im Jahr 1967.

Glas, der in Dingolfing und Landshut rund 120 Fahrzeuge am Tag gebaut hatte, war in der Rezession an den Rand des Ruins gekommen. BMW dagegen erwog damals gerade die Erweiterung seines Münchner Stammwerks und übernahm dann stattdessen die Glas-Fabriken. Für das damals strukturschwache Niederbayern erwies sich das als Segen – heute beschäftigt BMW in Dingolfing und Landshut 22 000 Menschen, die Arbeitslosigkeit im Regierungsbezirk liegt noch unter dem bayerischen Durchschnitt.