BMW und Porsche gestohlen: Autodiebe schlagen in Bindlach zu

Jetzt haben die Autodiebe in Bindlach zugeschlagen. In der Nacht zum Freitag hatten sie einen 5er BMW gestohlen, den in einem Waldstück abgestellt und waren geflüchtet. Das teilt die Polizei mit. Gegen halb 6 heute morgen alarmierte der Besitzer die Polizei, die den BMW dann verlassen auf einem Feldweg fand. Vermutlich hatten die Diebe das Auto dort festgefahren. Wahrscheinlich die selben Täter haben – in der selben Nacht, auch in Bindlach – einen weißen Porsche Panamera geklaut. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot aus Streifenwagen und einem Hubschrauber nach den Autodieben – bisher erfolglos. Die Kripo Bayreuth ermittelt und hofft auf Zeugenaussagen. Tel.: 0921 5060