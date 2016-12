Böllern verboten: Burgen und Schlösser auch in Oberfranken bleiben an Silvester gesperrt

Rund um die bayerischen Schlösser, Burgen und Residenzen ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Böllern verboten. Darauf weist die Bayerische Schlösserverwaltung zum Jahresende hin. Dies gilt auch für Nürnberg, Würzburg und Bamberg. In Kulmbach ist die Burg seit Jahren für Böller gesperrt. Böller und Feuerwerkskörper erhöhten die Brandgefahr, so die Bayerische Schlösserverwaltung in einer Mitteilung kurz vor Silvester die historischen Gebäude seien durch Funkenflug oder querfliegende Raketen gefährdet.