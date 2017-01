Böllersaison: Polizei stellt auch am letzten Tag noch ganze Arsenale sicher

Die Menschen bereiten sich auch in Oberfranken auf die Silvesternacht vor und wollen das neue Jahr mit Freude, Freunden und Feuerwerk (…)

Für viele Kinder am Neujahrstag ein großer Spaß: Nach noch funktionierenden Böllern suchen und loslassen. Das ist in Bayreuth einem (…)

Schlimmer Unfall mit Böller: 8-jähriger Junge wird an Händen und im Gesicht schwer verletzt

K.O.-Tropfen-Attacken: Bayreuther Polizei ermittelt in vier Fällen

Böllern verboten: Burgen und Schlösser auch in Oberfranken bleiben an Silvester gesperrt

Pöbeleien: 20-Jähriger verbringt Weihnachtsnacht in der Ausnüchterungszelle

Seinen Heiligabend hat sich ein 20-jähriger Mann aus Mainleus sicherlich anders vorgestellt. In einer Gaststätte an der Mainbrücke in (…)